3 مصابين في تصادم سيارة بدراجة نارية في أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين، في تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق أسيوط/ديروط الزراعي بمدخل قرية بني رافع بمركز منفلوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة و دراجة نارية ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم بين سيارة رقم "1825ي ص ر" و دراجة نارية بدون لوحات وذلك مدخل قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "حسن . ع . ع " 18 عامًا، و" طارق. خ. ج" 18 عامًا، و"عمرو. خ. ج" 10 أعوام، وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.