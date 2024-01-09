انفجار ضخم يهز وسط ولاية تكساس الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام أمريكية، إن انفجارا ضخما وقع في وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص، وسط حالة من الغموض حول طبيعة الانفجار الذي هز المدينة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع إصابة 10 أشخاص على الأقل بانفجار في وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

وفي سياق منفصل، أصدرت لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي، الاثنين، قرارا بإدانة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهمة ازدراء الكونجرس لتحديه أمر استدعاء للمثول أمام إفادة مغلقة.

وقال الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، هانتر بايدن تجاهل الدعوات للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، ونصدر قرارًا يوصي بإدانة هانتر بايدن بازدراء الكونجرس.