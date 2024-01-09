ترند اليوم| خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي ومحاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

مي فاروق ومحمد العمروسي

كشفت المخرجة بتول عرفة عن بداية قصة الحب بين الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي

"فرحي السبب".. بتول عرفة تكشف تفاصيل أول لقاء بين مي فاروق ومحمد العمروسي

في حفل عائلي بسيط احتفلت الفنانة مي فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسي، وسط حضور عدد من أقارب وأصدقاء العروسين

بالصور.. خطوبة مي فاروق على الفنان محمد العمروسي

هنأت الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة مي فاروق على خطوبتها على الفنان محمد العمروسي، إذ احتفلا في جو عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

لقاء الخميسي مع عبدالمنصف في خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي

الفنان أشرف عبد الغفور

أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، لجلسة 29 يناير للإعلان بالدعوى المدنية.

تأجيل محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر لـ 29 يناير

كشف شعبان سعيد المحامي، تفاصيل ما حدث في أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، والتي أجلتها المحكمة إلى جلسة 29 يناير للإعلان بالدعوى المدنية.

محامي الفنان أشرف عبد الغفور يكشف تفاصيل محاكمة المتسبب بحادث الوفاة

أحالت النيابة العامة بأكتوبر فنان تشكيلي المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير للمحاكمة الجنائية.

إحالة المتهم فى حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية