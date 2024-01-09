شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة مرور تصل إلى 10 آلاف جنيه.. اعرف قيمة الغرامة المقررة لبعض المخالفات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المرور الجديد 2023 قيمة مخالفات المرور في مصر حسب نوع المخالفة ودرجة الخطورة، وفيما يلي قائمة ببعض المخالفات المرورية وقيمة الغرامة المقررة لها:
السير دون رخصة قيادة: 1000 - 3000 جنيه
القيادة تحت تأثير المخدرات: 5000 - 10000 جنيه
تجاوز السرعة المقررة: 100 - 3000 جنيه
عدم اتباع تعليمات رجال المرور: 200 - 500 جنيه
كسر إشارة الضوء: 100 - 2000 جنيه
عدم اتباع المسار المحدد للسيارة: 100 - 500 جنيه
المشي ببطء شديد على الجسر: 100 - 500 جنيه
التوقف المتعمد على الكوبري: 100 - 500 جنيه
استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة: 100 - 500 جنيه
الوقوف في المحظور: 100 - 500 جنيه
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