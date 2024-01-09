هزة أرضية بقوة 4,4 درجات ضربت ولاية ملاطية جنوب شرق تركيا

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطّوارئ التّركيّة "آفاد"، في بيان، أنّ هزة أرضية بقوّة 4,4 درجات على مقياس "ريختر"، ضربت ولاية ملاطية جنوب شرق تركيا، موضحةً أنّ "الهزّة وقعت على عمق 9,6 كيلومترات، وكان مركزها قضاء بوتورغا".
من جهته، أشار وزير الدّاخليّة التّركيّة علي يرلي كايا، إلى أنّ فرق "آفاد" والسّلطات المعنيّة بدأت بأعمال مسح الأضرار الميدانيّة النّاجمة عن الهزّة، مؤكّدًا عدم تسجيل أيّة تطوّرات سلبيّة حتّى الآن.
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