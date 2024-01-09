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مخالفة مرورية تصل إلى 10 آلاف جنيه.. اعرف غرامات بعض المخالفات

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القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المرور الجديد 2023 قيمة مخالفات المرور في مصر حسب نوع المخالفة ودرجة الخطورة، وفيما يلي قائمة ببعض المخالفات المرورية وقيمة الغرامة المقررة لها:

السير دون رخصة قيادة: 1000 - 3000 جنيه

القيادة تحت تأثير المخدرات: 5000 - 10000 جنيه

تجاوز السرعة المقررة: 100 - 3000 جنيه

عدم اتباع تعليمات رجال المرور: 200 - 500 جنيه

كسر إشارة الضوء: 100 - 2000 جنيه

عدم اتباع المسار المحدد للسيارة: 100 - 500 جنيه

المشي ببطء شديد على الجسر: 100 - 500 جنيه

التوقف المتعمد على الكوبري: 100 - 500 جنيه

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة: 100 - 500 جنيه

الوقوف في المحظور: 100 - 500 جنيه

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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