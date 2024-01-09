وفاة 4 أطفال جراء حريق اندلع في مستشفى ولادة في محافظة الديوانية العراقية

أعلن وزير الصّحة العراقيّة صالح الحسناوي، وفاة 4 أطفال جرّاء ​حريق​ اندلع في مستشفى ولادة في محافظة الديوانية، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تشكيل لجان تحقيقيّة ستباشر عملها الآن، استنادًا لتوجيهات رئيس الوزراء، لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصّرين".

وأوضح أنّ "اللّجان منها أمنيّة استخباريّة لمعرفة الدّوافع، والثّانية من الدفاع المدني لمعرفة أسباب الحريق، والثّالثة إداريّة من وزارة الصّحة برئاسة مدير عام دائرة التّفتيش، وخلال 3 أيّام ستعلَن نتائج اللّجان"، مؤكّدًا أنّه "تمّ اتخاذ إجراءات إداريّة بموظّفي وزارة الصّحة في الديوانيّة، ومبدئيًّا سحب يد بانتظار نتائج التّحقيق".