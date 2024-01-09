كتائب "سيد الشهداء" باركت "استشهاد وسام الطويل": يد الإرهاب الصهيونية طالت أحد قمم الجهاد

لفتت كتائب "سيد الشهداء" العراقيّة، إلى أنّ "مرّةً أخرى، تطال يد الغدر و​الإرهاب​ الصّهيونيّة أحد قمم الجهاد والبطولة، القائد وسام الطويل (الحاج جواد)، أحد قادة المحور الأماجد في المقاومة الإسلامية اللّبنانيّة- ​حزب الله​، ليلتحق بركب الشهداء على طريق القدس".

وأكّدت في بيان، أنّ "الاحتلال الصّهيوأميركي البغيض، يحاول إشاحة الأنظار عن هول هزائمه وعظيم انكساراته، عبر تكرار هجماته الغادرة ضدّ رجالات المقاومة البواسل، ظنًّا منه أنّه يفتَّ بعضدهم، أو يشكّل عامل ردع يخفّف من خناقهم عليه".

وشدّدت الكتائب، على "أنّنا نؤمن بأنّ يوم النّصر آتٍ لا محال، وأنّ هذه الدّماء العزيزة ستعجّل بذلك اليوم الّذي سيولّي فيه المحتل الادبار ذليلًا مدحورًا، ويشفِ صدور قوم مؤمنين"، مشيرةً إلى "أنّنا نبارك للاخوة في "حزب الله" في ​لبنان​ ارتقاء الشّهيد وسام، فقد كان حقًّا وسامًا على صدور أبناء محور المقاومة في حياته واستشهاده".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان أمس، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد"، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، الّذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".