انت الان تتابع خبر خارطة بالشوارع المزدحمة في بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحمات كالاتي:

محمد القاسم ازدحام شديد من الجسر العنكبوتي إلى تقاطع النهضة

شارع بور سعيد ازدحام شديد من مستشفى الجملة العصبية لغاية تقاطع النخيل

شارع موسى بن نصير من تقاطع زيونة لغاية مجسر الأمانة ازدحام شديد



شارع الكيلاني من تقاطع شارع الظلال لغاية ساحة الخلاني ازدحام شديد

شارع الجمهورية ازدحام شديد من ساحة الخلاني الى الشورجة

شارع الرشيد من الميدان لنفق باب المعظم ازدحام شديد

ازدحام شديد في شارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية لغاية جسر الصرافية

سريع القادسة من مخرج شارع المطار لغاية ساحة الاحتفالات مزدحم

ازدحام شديد جدا في ساحة النسور من كل الاتجاهات باتجاه قيادة الشرطة الاتحادية وباتجاه ساحة قحطان وشارع الأردن باتجاه سيد الحليب

ازدحام شديد في شارع قطر الندى وجسر الجادرية من مدخل السيدية لغاية جامعة بغداد