غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة عسكريين وارتفاع الجرحى إلى 2500 جندي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من ضباطه وجنوده الليلة الماضية في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، فيما كشفت إحصائية رسمية عن إصابة أكثر من 2500 جندي منذ السابع من أكتوبر الماضي.



يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد مصادر إسرائيلية، الليلة الماضية، مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة الفلسطينية خلال الساعات الـ24 السابقة.



وقالت المصادر إن أحد الهجومين أدى لانفجار ذخيرة في شاحنة عسكرية مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، مشيرة إلى أن الهجوم الآخر تمثل في قصف مبنى كان يتمركز فيه جنود جنوبي القطاع.



وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الإعلان عن القتلى يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب.



وقبيل الكشف عن هذه الخسائر الإسرائيلية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أفشلت محاولة إسرائيلية لتحرير أسرى بعد تسلل قوة خاصة إلى مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس إصابة 19 عسكريا في المعارك الدائرة في القطاع خلال 24 ساعة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن قواته تركز الآن جهودها على القتال وسط غزة بمنطقة المخيمات المركزية في البريج، وعلى جنوبي القطاع بمنطقة خان يونس.



وأضاف هاغاري أن القتال في هذه المناطق معقد وسيستمر طوال العام الجاري.



أكثر من 2500 جندي جريح



كشف وزير الصحة الإسرائيلي أوريئيل بوسو، الاثنين، عن إصابة 13 ألف من مواطنيه بينهم 2500 جندي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وأشار الكنيست "البرلمان"، الاثنين، إلى أنه تم الكشف عن هذه المعطيات خلال جلسة للجنة الصحة البرلمانية.



وقال الكنيست في بيان وصلت نسخة منه الأناضول: "أشار وزير الصحة أوريئيل بوسو خلال مداخلته إلى أن جهاز الصحة قدم العلاج منذ بدء حرب السيوف الحديدية لـ13 ألف مصاب ومن بينهم أكثر من 2500 جندي" دون مزيد من التفاصيل.



وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه "تم تخصيص ملياري شيكل (538 مليون دولار) لخطة الصحة النفسية عبر زيادة عدد الأسرّة ضمن جهاز إعادة التأهيل من 900 سرير حاليا إلى 1500".



وتشير تقارير إسرائيلية إلى زيادة كبيرة في أعداد الإسرائيليين المحتاجين إلى برامج الصحة النفسية منذ بداية الحرب على غزة.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.



المصدر: الجزيرة + الأناضول

