الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 4 عسكريين في غزة ما رفع حصيلة قتلاه إلى 514 منذ 7 تشرين الأول

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، مقتل 4 عسكريّين (مقاتلان في كتيبة الهندسة 8219، مقاتل في فريق هندسة الفرقة 36، ومقاتل في الكتيبة 94 من لواء كفار) في معارك جنوب ووسط قطاع ​غزة​، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 514 منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023.

وأوضح في بيان، أنّ حصيلة المصابين في صفوفه بلغت نحو 2438 جريحًا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العمليّة البرّيّة في غزة نحو 1042".

يُذكر أنّ الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة دخلت يومها الـ95، على وقع استمرار الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، ما أدّى إلى سقوط 23084 قتيلًا و58926 جريحًا منذ 7 تشرين الأوّل، بحسب ما أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ في غزة أمس.