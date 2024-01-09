11 مصابًا جراء انفجار في فندق بمدينة فورت وورث بولاية تكساس الأميركية

كشف المتحدّث باسم إدارة الإطفاء في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأميركيّة، كريغ تروغاسيك، عن إصابة ما لا يقلّ عن 11 شخصًا، نتيجة انفجار وقع في فندق ساندمان سيغنيتشر فورت وورث داون تاون، الواقع بالقرب من قاعة ومركز المؤتمرات في المدينة.
وأوضح أنّ 26 غرفة من غرف الفندق بها نزلاء، مشيرًا إلى أنّ أعمال البناء كانت جارية في المبنى في ذلك الوقت، لكن لم يتّضح بعد ما إذا كان لذلك أيّ دور في الانفجار.
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