اصطدام سيارة ببوابة خارجية لمجمع البيت الأبيض وتوقيف السائق

أعلن المتحدّث باسم جهاز "الخدمة السّريّة" الأميركي، المولج خصوصًا حماية الرّئيس وكبار مسؤولي الدّولة، أنتوني غوغليلمي، أنّ "سيّارةً اصطدمت ببوابة خارجيّة لمجمّع البيت الأبيض"، لافتًا إلى أنّه "تمّ احتجاز السّائق، ونجري تحقيقًا حول سبب الحادث وطريقة حدوثه".
وأشار إلى أنّ الرّئيس الأميركي جو بايدن كان خارج واشنطن عند وقوع الحادثة، موضحًا في وقت لاحق أنّ شرطة واشنطن نقلت السّيّارة لكنّ "السائق لا يزال رهن الاحتجاز، وتحقيقنا مستمرّ".
ولم يتّضح في الحال ما إذا كان الاصطدام مجرّد حادث عرضي، أم هجومًا محتمَلًا على المبنى الواقع في وسط العاصمة واشنطن.
وفي السّنوات الأخيرة شهد البيت الأبيض سلسلة اقتحامات ومحاولات اقتحام وعمليّات تسلّل، ممّا دفع بالسّلطات لأن تبني حوله في عام 2020، حاجزًا معدنيًّا أطول وأكثر متانة.
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