انت الان تتابع خبر تحذير للموظفين والمتقاعدين من "تعاملات مشبوهة" لبطاقات الرواتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365-اقتصاد

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استعرض مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، فوائد ومميزات البطاقات الالكتروني الموجودة بحوزة الموظفين والمتقاعدين، محذرا من اجراء معاملات مالية فيها لاتتناسب مع الدخل الشهري المعلن.



وذكر بيان للمصرف، ورد للسومرية نيوز، أن "البطاقة الالكترونية لها فوائد ومميزات عدة وتستخدم في مجالات مهمة أبرزها الإيداع والسحب والتسوق وإجراء التعاملات المالية اليومية بعيداً عن الكاش والنقد اليدوي".