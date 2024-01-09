انت الان تتابع خبر خطة حكومية لشمول طلبة المراحل الجامعية الأخيرة بالقروض.. هذه تفاصيلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة أسامة مجيد الخفاجي إنَّ وزارته أعدَّت خطة لشمول طلبة المراحل الجامعية الأخيرة والخريجين بالقروض الميسرة لإنشاء مشاريعهم الخاصة، كاشفاً عن إطلاق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحملة لتوعية الشباب بأهمية العمل بالقطاع الخاص ودعمهم بالقروض لإنشاء مشاريعهم الخاصة، مع السعي لإخراجها من الأحياء السكنية إلى المناطق الصناعية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وكشف عن تشكيل لجان مختصة لمتابعة المشاريع التي ستتم من خلال القروض الممنوحة من قبلها في محافظة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، مشيراً إلى إمكانية تأسيس خطة عمل تتناسب مع مهام هذه اللجان باعتماد نماذج استمارة مخصصة لكل حالة، منوهاً بضرورة منح القروض بالدرجة الأساس لفئة الباحثين عن العمل والخريجين أو من يكونون بالمراحل الجامعية الأخيرة.

وذكر الخفاجي أنَّ وزارته تعمل حالياً على اعتماد دراسة حديثة للتدريب والتوظيف لفئة الباحثين عن العمل بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل الفعلية وللفئة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، فضلاً عن تحفيز الشركات والمعامل على التقديم على منصة مهن لتوظيف الباحثين عن العمل، وإنشاء حسابات خاصة بهدف التواصل المباشر بين المستفيدين من الخدمات التي توفرها المنصة من خلال دورات تدريبية وقروض وتشغيل وتوظيف بالقطاع الخاص.

