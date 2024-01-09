الربيعة: بدأنا طريق الـ 30 مليون معتمر بعد تحقيق قفزة تاريخيه العام الماضى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمره السعودى أن المملكه بدأت طريق الـ 30 مليون معتمر بعد تحقيق قفزة تاريخية فى أعداد المعتمرين خلال العام المنقضى والوصول إلى أرقام غير مسبوقه حيث استضافت 13.5 مليون مسلم أدوا مناسك العمرة خلال العام، لتكون بذلك أكبر سنة يؤدي فيها المسلمون العمرة بزيادة 5 ملايين وبنسبة تجاوزت 58% عن أعلى عدد سابق.

جاء ذلك فى الكلمه التى ألقاها الوزير فى افتتاح مؤتمر ومعرض الحج بجده بحضور ممثلى 80 دوله وأشار إلى استقطاب جميع مقدمي الخدمات في هذا الحدث النوعي، وتمكينهم من إنهاء تعاقداتهم مع الشركات المقدمة للخدمات، وإتاحة الفرصة لمكاتب وبعثات الحج بالتعاقد المباشر مع مزودي الخدمات"، مشيراً إلى أن فتح التنافسية ساهم فى ارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات حجاج الخارج إلى 20 شركة تنافسية في موسم حج عام 1444هـ، مقابل 6 شركات فى الماضى.

وأعلن الربيعه الترخيص لعدد أكبر من الشركات فى حج هذا العام ليصبح الإجمالي أكثر من (35) شركة حج.

وأشار وزير الحج السعودى إلى تسليم الدول وثائق الترتيبات التنظيمية لحج عام 1445هـ بعد انتهاء موسم الحج الماضي مباشرة وذلك لأول مره فى تاريخ الحج. وقال أن هذا يمثل تحفيزًا للدول التي تنهي تعاقداتها مبكرًا، ويكون لها الأولوية في اختيار مواقعها في المشاعر المقدسة".

أما الدول التي ليس لديها بعثات للحج فيمكنها تقديم الخدمات من خلال منصة "نسك" لخدمة الحجاج بشكل مباشر والتى أطلقها الوزاره مؤخرا ، حيث استفاد منها (67) دولة،فى موسم الحج الماضى.

ويستطيع الحاج طبقا للنظام الجديد اختيار باقته وخدماته بكل سهولة وشفافية والحصول على تأشيرة الحج مباشرة، دون وسطاء.

وأكد الربيعه الإستمرار فى التطوير المستمر للبنية التحتية للمشاعر المقدسة من خلال مشاريع تطويرية تتجاوز الـ 5 مليارات ريال، كما تم إضافة أكثر من 14 ألف دورة مياه ومناطق استحمام، ولمعالجة تحديات الطقس بالإضافة إلى 150 ألف وحدة تكييف جديدة تم الدفع بها في المشاعر المقدسة.