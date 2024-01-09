"مستشفى حميات إمبابة" توضح أعراض الفيروس المخلوي وطرق العلاج منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن الفيروس المخلوي من أشهر الفيروسات المنتشرة في الوقت الحالي وهو المتسبب في نزلات البرد والدور المنتشر، مشيرًا إلى طول مدة الإصابة به مقارنة بنزلة البرد العادية ولا يستجيب علاجه لعلاج نزلة البرد العادية.

وأضاف الجارحي خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن الفيروس المخلوي يتسبب في نوعين من الإصابة الأولى تصيب الجهاز التنفسي العلوي والثانية تصيب الجهاز التنفسي السفلي.

وأشار نائب مدير مستشفى حميات إمبابة إلى أن الإصابة في الجهاز التنفسي العلوي تتسبب في أعراض كحة ناشفة تستمر لفترة طويلة ومع عمل أشعة على الصدر لا نجد شيئًا.

وأكد أن كل الفيروسات ليس لها مضاعفات إلا في حالات قليلة جدًا وهذه الحالات تكون في الأصل مصابة بأمراض أخرى كأمراض مناعية.

وأوضح نائب مدير مستشفى حميات إمبابة أن علاج الفيروس المخلوي سهل جدًا جدًا ويتضمن تناول خافض للحرارة ومضاد حيوي إذا تغير لون البلغم إلى الأسود أو الأصفر.

وحذر من تحول الإصابة بالفيروس المخلوي إلى التهاب بكتيري في الرئة وأعراض هذه الحالة نهجان شديد وارتفاع في درجات الحرارة يتطلب إجراء أشعة على الصدر وزيارة المستشفى للاطمئنان.