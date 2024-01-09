شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إعلام النواب": قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين فى غزة لإخفاء الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن استهداف قوات الاحتلال الصهيوني للصحفيين في حربها ضد أهل غزة، يأتي في إطار السعي نحو مغالطة الحقائق، ومنع الصحفيين من أداء واجبهم الوطني نحو نقل حقيقة ما يدار من أحداث دموية وإبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

وأشار عبدالقادر في تصريحات خاصة، إلى أن جرائم استهداف الصحفيين تمثل طعنة غادرة في حق الإنسانية، بالإضافة إلى أنها تحمل رسائل ترهيبية للعاملين بالمجال الإعلامي لإجبارهم بالصمت على ما يدار أمام أعينهم من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وأدان النائب تامر عبدالقادر، جرائم الاحتلال الصهيوني، في حق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الصحفيين في منطقة غزة يتعرضون لأبشع الجرائم أثناء أداء واجبهم ورسالتهم السامية لنقل الحقائق كما هي دون تزييف، كاشفا أن استهدافهم من قبل الاحتلال، يأتي في إطار محاولته لتغيير الحقائق، ونقل ما يريد نقله للرأي العام العالمي.

وأشار عبدالقادر، إلى أن الأشقاء في غزة يعيشون مأساة كبرى، مؤكدا أن إسرائيل تستهدف الصحفيين للإفلات من المساءلة، مشددا على أن المجتمع الدولي أصبح الآن على دراية كافية بما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في غزة.