شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تبحث اليوم إضافة مادة الثقافة الصحية بالتعليم الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمد نبيل دعبس، اليوم الثلاثاء، مناقشة إضافة مادة الثقافة الصحية منهجاً دراسياً لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، وذلك في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري.

كما تنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن " إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والعضوية والعصبية من الامتحانات بنظام التابلت".

يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، منح اختصاصات هامه للجنة التعليم نفندها فيما يأتى:

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمى.

- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعايةالحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئاتالتدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحثالعلمى.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي.

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجياالمعلومات.

- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العبمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزرات والأجهزة التى تتولى شئون التعليموالجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات