سلوم زار المجلس العام الماروني مؤكدًا "أهمية أن يلعب الموارنة دورهم للحفاظ على لبنان الكيان"

زار نقيب صيادلة ​لبنان​ ​جو سلوم​، ​المجلس العام الماروني​ في مقرّه في المدوّر، مهنّئًا بولايته الجديدة، والتقى رئيس المجلس ميشال متى، في حضور أمين المال أنطوان رميا ومسؤول العلاقات الخارجيّة رامي الشدياق.

ووضعهم سلوم، بحسب بيان، "في صورة ترشّحه لرئاسة ​الرابطة المارونية​ في الانتخابات المقبلة"، شارحًا تطلّعاته وبرنامجه ورؤيته "لتفعيل دور الرّابطة وتطويرها وتوسّعها، وأهميّة أن يلعب الموارنة دورهم الطّبيعي المبادر والرّيادي، للحفاظ على لبنان الكيان والتّمايز، وطن الصّيغة والشّراكة الحقيقيّة؛ ما يصبّ في مصلحة الوحدة والانتظام والشّراكة الحقيقيّة بين أبناء الوطن الواحد".