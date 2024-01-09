هنية: المنطقة كلها على صفيح ساخن وهناك شهداء في جبهات مساندة في لبنان وغيره

اشار رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في كلمة له خلال مؤتمر دعم غزة في الدوحة، الى ان "عملية طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية"، معتبرا ان "حكومة الكيان الصهيوني المتطرفة وضعت على رأس أولوياتها حسم معركة الأقصى".

واكد هنية ان "هناك 3 أهداف رسمها العدو هي القضاء على المقاومة واستعادة الأسرى والتهجير من غزة باتجاه الأراضي المصرية، كما رسم 4 مراحل للحرب هي القصف الجوي والدخول البري والعمليات المركزة ضد المقاومة والمرحلة السياسية، ورغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة لكن العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب".

وشدد على ان "العدو فشل بعد نحو 100 يوم من الحرب والقصف وعمل طائرات التجسس وجهود البحث في استرداد أي أسير، والاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع استرداد أسراه مطلقا إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونه"، معتبرا ان "غزة تقاتل على جبهتين الأولى عسكرية يتكبد فيها العدو خسائر فادحة والثانية إنسانية".

واكد هنية ان "المنطقة كلها على صفيح ساخن وهناك شهداء في جبهات مساندة في لبنان وغيره".