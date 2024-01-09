ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "التّوتّر الشّديد عاد ليخيّم هذا الصّباح على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد أن شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة كفركلا وتلة الحمامص وسهل الخيام"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك يأتي بعد هدوء حذر خيّم منذ منتصف اللّيل الماضي على محور سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري وحتّى منطقة العرقوب ومزارع شبعا في قضاء حاصبيا".
وأفاد بأنّ "الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي يحلّق في سماء المنطقة، منفّذًا العديد من الطّلعات الاستطلاعيّة على علو منخفض وصولًا حتّى أجواء البقاع الغربي وإقليم التّفاح، وخاصّةً فوق تلال عرمتى الريحان والأحمديّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت كفركلا وتلة الحمامص وسهل الخيام بظل تحليق للطيران التجسسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.