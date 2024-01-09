"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت كفركلا وتلة الحمامص وسهل الخيام بظل تحليق للطيران التجسسي

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "التّوتّر الشّديد عاد ليخيّم هذا الصّباح على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​، بعد أن شنّ ​الجيش الإسرائيلي​ سلسلة غارات استهدفت بلدة ​كفركلا​ وتلة الحمامص وسهل ​الخيام​"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك يأتي بعد هدوء حذر خيّم منذ منتصف اللّيل الماضي على محور سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري وحتّى منطقة ​العرقوب​ و​مزارع شبعا​ في قضاء حاصبيا".

وأفاد بأنّ "الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي يحلّق في سماء المنطقة، منفّذًا العديد من الطّلعات الاستطلاعيّة على علو منخفض وصولًا حتّى أجواء البقاع الغربي وإقليم التّفاح، وخاصّةً فوق تلال عرمتى الريحان والأحمديّة".