وزير خارجية إسرائيل يؤكد مسؤوليتها عن إغتيال طويل: نستهدف عناصر حزب الله والبنية التحتية والأنظمة التي نصبوها لردع إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مسؤولية إسرائيل عن اغتيال القيادي في وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"وسام حسن طويل، أمس، باستهداف سيارة كان بداخلها في بلدة خربة سلم، جنوبي لبنان.

وعلى الرغم من أن تل أبيب لم تعترف رسمياً بوقوفها وراء هذه العملية، أشار كاتس، في إطار رده على أسئلة خلال لقاء تلفزيوني مع القناة 14 العبرية، إلى أننا "حددنا هدفاً، إعادة الأمن لسكان الشمال والجنوب ولدولة إسرائيل، والولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا".

وأوضح أنه "في ما يتعلق بالاستهداف في جنوب لبنان، فقد تحملنا مسؤولية مقتل قائد وحدة الرضوان. هذا جزء من الحرب. نحن نستهدف عناصر حزب الله والبنية التحتية والأنظمة التي نصبوها لردع إسرائيل".

وفي حين لفت إلى أننا "نجبي أثماناً"، أوضح أنه "توجد هنا حرب ونحن نعمل وفق قواعد معيّنة"، مشيراً إلى أننا "لم نقرر الآن تدمير 150 ألف صاروخ، ولكننا حددنا هدفاً إعادة الأمن لسكان الشمال وسكان الجنوب ودولة إسرائيل".