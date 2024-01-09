يعقوب: لا خوف من توسعة الحرب لأنهم يعرفون أنها ستسبب زوال إسرائيل

أشار رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​ يكشف عن طلب ​إسرائيل​ي لتسوية سياسيّة مع ​لبنان​"، مشدّدًا على أنّ "الحقيقة لمن يريد حماية لبنان أن يعرف أنّ إسرائيل مردوعة، وأنّ النّازحين من مستوطنات شمال ​فلسطين​ يشكّلون ضغطًا كبيرًا على الحكومة، وأنّ خسائر قوّات العدو كبيرة جدًّا".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "المأزق الكبير هو أنّه لا تفاوض قبل وقف العدوان على ​غزة​، وهذه إحدى أوراق الضّغط الّتي تكبر يومًا بعد يوم"، معتبرًا أنّ "لا خوف من توسعة الحرب، لأنّهم يعرفون أنّها ستسبّب زوال إسرائيل".