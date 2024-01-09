أشار رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق حسن يعقوب، إلى أنّ "وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن يكشف عن طلب إسرائيلي لتسوية سياسيّة مع لبنان"، مشدّدًا على أنّ "الحقيقة لمن يريد حماية لبنان أن يعرف أنّ إسرائيل مردوعة، وأنّ النّازحين من مستوطنات شمال فلسطين يشكّلون ضغطًا كبيرًا على الحكومة، وأنّ خسائر قوّات العدو كبيرة جدًّا".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "المأزق الكبير هو أنّه لا تفاوض قبل وقف العدوان على غزة، وهذه إحدى أوراق الضّغط الّتي تكبر يومًا بعد يوم"، معتبرًا أنّ "لا خوف من توسعة الحرب، لأنّهم يعرفون أنّها ستسبّب زوال إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: لا خوف من توسعة الحرب لأنهم يعرفون أنها ستسبب زوال إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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