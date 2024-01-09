إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه يفتاح والمنارة وإنذار بتسلل طائرات مسيّرة

كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن "إطلاق ​صواريخ​ عدّة من ​لبنان​ باتجاه مستوطنتَي يفتاح والمنارة، وإنذار بتسلّل طائرات مسيّرة". وكانت قد أفادت بأنّ "صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات ديشون، يفتاح، المالكية، راموت نفتالي، أفيفيم، يرؤون، وبرعام في الجليل الأعلى".

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