قصف إسرائيلي على أطراف حولا وميس الجبل وعيترون ووادي السلوقي

تتعرّض أطراف حولا و​ميس الجبل​ و​عيترون​ ووادي السلوقي لقصف لإسرائيلي متواصل. وكانت طائرات حربيّة إسرائيليّة قد استهدفت منزلًا مؤلّفًا من ثلاث طبقات في كفكرلا، وسوّته بالأرض.

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