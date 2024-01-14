قادة الكونجرس الأميركي يتوصلون إلى اتفاق بشأن الميزانية الاتحادية

ابوظبي - سيف اليزيد - توصل قادة الكونجرس الأميركي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل مارس، حسب ما قال مصدر مطلع على المفاوضات.

يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 يناير و2 فبراير عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين.

وذكر المصدر أن مشروع القانون القصير الأجل، المعروف أيضا باسم القرار الدائم، سيتيح للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى 1 و8 مارس، ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق.

ويجب تمرير القرار الدائم في مجلسي الكونجرس لتجنب "الإغلاق" الشهير الذي من شأنه شل الحكومة الفدرالية.

أعلن الكونجرس الأميركي الأحد الماضي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.