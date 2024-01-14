"النشرة": غرق مخيمات النازحين في عرسال بالمياه

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن غرق مخيمات النازحين السوريين في عرسال بالمياه، وذلك نتيجة هطول الأمطار. وتسببت غزارة الامطار بغرق مخيم حسني الزعيم للنازحين السوريين بالمياه التي تسربت إلى خيم المخيم. وناشد سكان المخيمات الجمعيات الأهلية والانسانية للتحرك والمساعدة. وتسببت غزارة الأمطار باستحدات برك في الأماكن المنخفضة، وعلى جوانب الطرقات الرئيسية والدولية.

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