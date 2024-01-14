باب المندب.. ما تفاصيل الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين؟

ياسر رشاد - القاهرة - شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات عسكرية على أهداف للحوثيين في اليمن رداً على استهدافهم للسفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الهجمات شاركت فيها كل من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين حيث قدمت الدعم اللوجستي.

وأعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عن مقتل 5 من قوات الماعة خلال أكثر من 70 غارة طالت عدة مناطق في اليمن ومنها العاصمة صنعاء وصعدة والحديدة وتعز وحجة وغيرها، متوعداً بالرد على الهجمات ومشيراً إلى استمرار الحوثيين في عملياتهم في البحر الأحمر مساندة لغزة في حربها مع إسرائيل.

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن خلال الليل ردا على هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على السفن في البحر الأحمر، في اتساع لنطاق الصراع الإقليمي الذي أشعلته الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الموجود في المستشفى بسبب مضاعفات عملية جراحية، في بيان إن الضربات استهدفت قدرات الحوثيين بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والرادارات الساحلية والاستطلاع الجوي.

إضعاف قدرة الحوثيين

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قال إن التقييم الأولي يشير إلى أن الضربات الأمريكية على الحوثيين كانت لها آثار جيدة، وإن البنتاغون سيستمر في مراقبة الوضع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه يعتقد أن الضربات التي شنتها بريطانيا والولايات المتحدة على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ستؤدي إلى إضعاف قدرة الجماعة المتحالفة مع إيران، وأضاف سوناك خلال زيارته لأوكرانيا "لقد نفذنا سلسلة من الضربات مع الحلفاء، والتي نعتقد أنها ستؤدي إلى إضعاف وتعطيل القدرة أنواع الأشياء التي استهدفناها وهي مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

كيف تأثرت الأسعار والتجارة

من جهة أخري، انعكست الغارات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت اليمن فجر الجمعة، سلبا على الأسعار والتجارة الدولية، فقد ارتفع سعر برميل النفط بأكثر من 2 بالمئة.

كذلك، قررت شركة تسلا تعليق التصنيع في مصنعها الأوروبي للسيارات الكهربائية في ألمانيا، بسبب نقص في مكونات السيارات، الناتج عن تحويل العديد من سفن الشحن بعيداً عن البحر الأحمر. أهمية مضيق باب المندب تكمن في أن 12 بالمئة من التجارة العالمية، أي نحو تريليون دولار تمر سنويا عبره.

وحسب أراء خبراء اقتصاديين ، إنه من المتوقع أن تتأثر مستويات التضخم العالمية بشكل كبير وإذا تحول مسار 50% من حركة السفن العالمية يعني ذك ارتفاع في تكاليف النقل والشحن من جديد وكذا التأمين ومن ثم الأسعار والتضخم على صعيد العالم.