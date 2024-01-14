شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تقديم جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في التاسع والعشرين من ديسمبر 2023 رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل المخالفة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقبة عليها، وذلك بمقتضى المادة التاسعة من الاتفاقية، والتي تنص على أنه “تُعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعاتُ التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة”

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح بموجب الاتفاقية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعد المشاركة في الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها.

وكشفت الدكتورة نرمين توفيق، الباحثة المتخصصة في الشئون الأفريقية، عن سر مساندة دولة جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية، وهو يعود إلى معاناة جنوب أفريقيا لسنوات كثيرة من نظام الفصل العنصري لذلك هي أكثر الدول معرفة باضطهاد دولة لدولة أخرى أو لشعب آخر، ولذلك ما تقوم به بمثابة خطوة مهمة جدا وتؤكد الارتباط الوثيق بين الدول الأفريقية والدول العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.

وقالت إن من بين الخطوات التي اتخذتها جنوب أفريقيا هي اعتبار دولة إسرائيل دولة نظام فصل عنصري، ورفع دعوى في محكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، متمنية في نفس الوقت أن تلقى هذه الدعوى دعم عربي وإقليمي.