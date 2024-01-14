شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش التزام المصانع بطباعة الأسعار على السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمد محمود، بشأن التزام كافة المصانع بطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في المصنع للقضاء على وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وكآلية مناسبة لتنظيم السوق المحلية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

ويتناول الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بشأن فرض رسم صادر على الملح الخام وعمل قيمة مضافة عليه وتصديره كملح مُصنع وليس خام وذلك لتعظيم قيمة وموارد الدولة من العملة الأجنبية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تنظر لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن إقامة مصنع سكر في جنوب بورسعيد للاستفادة من محصول البنجر المزروع في هذه المنطقة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وينعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز حماية المستهلك، ووزارتي المالية والتخطيط.