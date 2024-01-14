الدفاع المدني ينفذ مهام على كافة الأراضي اللبنانية إبان المنخفض الجوي المستمر تأثيره على لبنان

نفذ عناصر الدفاع المدني المنتشرين على كافة الأراضي اللبنانية خلال ساعات الليل المهام التالية إبان المنخفض الجوي المستمر تأثيره على لبنان وهي : - إزالة مخلفات الانهيارات الصخرية والترابية عن طرقات المناطق التالية : قرطبا، مار شعيا - المتن، (ملتقى النهرين - كفرحيم - دير دوريت - دير القمر )، عرمون - عاليه،جورة ارصون - رأس المتن،قرنايل . - جرف الثلوج لتسهيل حركة المرور على طريق عام كفردبيان - فقرا - عيون السليمان. - سحب مياه من داخل المنازل في قب الياس وجديتا - البقاع. - سحب سيارات جراء تبرك المياه على الطرقات في الباشورة. - انقاذ مواطنين جراء تشكل السيول في برجا. ويواصل عناصر الدفاع المدني تلبية نداءات الإغاثة على مدار الساعة اثر ورود الاتصال الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم ١٢٥ للتبليغ عن اي طارئ.

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