هيئة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة آخر بصاروخ مضاد للدبابات في الشمال

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، عن "مقتل شخص وإصابة آخر بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن جريحين في قصف بصاروخ مضاد للدروع أصاب منزلًا في مستوطنة يوفال قرب الحدود الشمالية مع لبنان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته اليومي على أراضي جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.