أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، عن "مقتل شخص وإصابة آخر بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن جريحين في قصف بصاروخ مضاد للدروع أصاب منزلًا في مستوطنة يوفال قرب الحدود الشمالية مع لبنان.
ويواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته اليومي على أراضي جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة آخر بصاروخ مضاد للدبابات في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.