الجيش الإسرائيلي: إصابة 1106 عسكريين منذ بدء العملية البريّة في غزة بينهم 12 خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 1106 عسكريين منذ بدء العملية البريّة في غزة إصابة 240 منهم خطرة. وكشف عن إصابة 12 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وتستمر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول مستهدفة المدنيين والبنى التحتية في القطاع إضافة إلى الحصار المفروض، بينما يتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الجنود والآليات جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية داخل القطاع.

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