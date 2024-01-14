مقتل إسرائيليين بصواريخ حزب الله بالشمال والمقاومة الفلسطينية تقصف أسدود

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد إن إسرائيليَين قتلا بصواريخ أطلقها حزب الله من لبنان، على شمال إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه ردا على ذلك شن ضربات مستهدفة ضد مركز قيادة عملياتي ومنشأة عسكرية أخرى تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مُستوطنات مسجاف عام وأفيفيم وييرون تعرضت للهجوم، حيث أصابت الصواريخ مناطق غير مأهولة بالسكان، بالإضافة إلى ذلك، واجهت مجتمعات زرعيت وشوميرا وكفار يوفال شمال إسرائيل هجمات من المزيد من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وقصفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، منطقة أسدود في جنوب إسرائيل بالصواريخ في اليوم المئة من العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما يبدو رسالة إلى جيش الاحتلال بأن المقاومة مازالت قادرة على ضرب المدن الإسرائيلية بالصواريخ.

ودوت صافرات الإنذار في منطقة "أسدود"، وأفادت تقارير إسرائيلية بأنه تم إطلاق 6 قذائف صاروخية، مشيرة إلى أنه تم اعتراض إحداها، فيما سقطت 5 في مناطق مفتوحة.

وقالت المقاومة الفلسطينية إن الرشقة الصاروخية على مدينة "أسدود" انطلقت من أماكن توجد بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

قوات الاحتلال تقتحم قرية إذنا في الخليل.. وتطلق النار على المنازل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية "إذنا" في مدينة الخليل بالضفة الغربية، اليوم الأحد، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المنازل، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

وقبل قليل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط شهيدين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، وسط عجز أممي عن إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، أو التصدي للآلية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة والمجازر المستمرة وعمليات الإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبالتزامن مع العدوان على غز، تتواصل اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، حيث ارتفعت وتيرة الاعتقالات للفلسطينيين، واعتداء المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في البيوت والمخيمات والشوارع.