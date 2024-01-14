الأردن وبريطانيا يؤكدان ضرورة دعم جهود تحقيق حل الدولتين

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث الأردن وبريطانيا اليوم الأحد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في مكتبه بمقر مجلس النواب اليوم السفير البريطاني لدى المملكة فيليب ريدلي هول ، في زيارته الأولى لمجلس الأمة بعد تقديم أوراق اعتماده لدى البلاط الملكي.

وأكد الصفدي والسفير البريطاني أهمية إسناد المجتمع الدولي لصوات الحكمة الذي يجسده دوماً الملك عبد الله الثاني، ورؤيته التي يعبر عنها للوصول إلى حل سلمي مستدام وذلك عبر حل الدولتين بوصفه الضامن لأمن واستقرار المنطقة.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني إن ما يجري في قطاع غزة من إبادة ومجازر يضعنا أمام مراجعة كاملة لكل معاني الإنسانية والقانون الدولي، وعلى مراكز القوة والقرار في العالم أن تدرك خطورة ما يجري وأثره على المنطقة والعالم أجمع، حيث إن استمرار الإنكار للحق الفلسطيني والتغاضي عن جرائم الاحتلال ينذر بعواقب كبيرة على المنطقة برمتها.

من جهته .. أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع الأردن في المختلف المجالات..مؤكداً إيمان بلاده بحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل ، الذي يلبي تطلعات الشعوب بحياة آمنة ومستقرة بعد سنوات من الحرب والدمار.

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، باستشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وقالت الجمعية - في بيان صحفي مقتضب - "إن قوات الاحتلال سلمت طواقهما جثمان شابين، أطلق عليهما النار في واد الريم قرب سعير".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين برصاص الاحتلال قرب سعير.