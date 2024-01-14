استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، باستشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وقالت الجمعية - في بيان صحفي مقتضب - "إن قوات الاحتلال سلمت طواقهما جثمان شابين، أطلق عليهما النار في واد الريم قرب سعير".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين برصاص الاحتلال قرب سعير.

الجامعة العربية تجدد موقفها الداعم لمبدأ الصين الواحدة وتنوه بموقف الصين من القضية الفلسطينية

جدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، التأكيد على موقف الجامعة العربية الداعم لمبدأ الصين الواحدة، منوهاً في الوقت ذاته بموقف الصين من حقوق الشعب الفلسطيني والحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات للسفير حسام زكي أدلي بها بعد اختتام اللقاء بين أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية الصين "وانج يي " اليوم بمقر جامعة الدول العربية.

وقال حسام زكي إن الصين وجامعة الدول العربية لديهما علاقات مميزة وعلاقات صداقة وهي علاقات قديمة نغذيها باستمرار بشكل إيجابي ونعمل على أن تصل لأفاق أعلى وأرحب طوال الوقت.

وأضاف أن الجانب الصيني حقيقة شريك يعول عليه، وشريك نشط، ويسعى دائماً لكي تكون العلاقات على أفضل مستوى، وفي الجامعة العربية لدينا نفس الروح الإيجابية البناءة لتصبح العلاقات في أفضل مستوياتها.

وقال إن هذه الزيارة ليست الأولى للوزير الصيني، فلقد سبق له أنه زار مصر والجامعة العربية عندما كان يشغل منصب الوزير في المرة الأولى، والحوار معه حوار مع شخصية صينية وازنة لديها كثير من العمق والفهم للأوضاع في العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الوزير الصيني شرح خلال اللقاء موقف الصين من تايوان وسياسة مبدأ الصين الواحدة التي تؤيدها جامعة الدول العربية، وتدعمها وهي موجودة في كل أدبيات الجامعة العربية وهو مبدأ راسخ في السياسة العربية الخارجية، وفي هذا الإطار، ننظر إلى ما يجرى من تطورات حيث كان هناك انتخابات في تايوان.

وكرر موقف الجامعة العربية في تأييد موقف الصين الواحدة ودعم هذا المبدأ من منطلق مبدئي ومن منطلق الصداقة العربية الصينية.

وقال إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حيث كان موضوعاً أساسياً في الحوار، والوزير الصيني كرر موقف بلاده الواضح جداً بدعم الحقوق الفلسطينية وإدانة المواقف الإسرائيلية والحرب العبثية، والأسلوب الإجرامي الذي تتبعه قوة الاحتلال بإلحاق الضرر والأذى في قطاع غزة، سواء ضد الأفراد أو الممتلكات.

وتأتى زيارة وزير خارجية الصين إلى مقر الجامعة العربية في إطار زيارته لمصر التي جاءت، في مستهل جولة له في إفريقيا، كانت مصر محطتها الأولى، تليها تونس وتوجو وكوت ديفوار.