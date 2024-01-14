مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في شمال لبنان

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع جمعية الأيادي البيضاء تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع ربطتين خبز يوميا لعائلات اللاجئين المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 12,500 أسرة بواقع 62,500 فرد.
ويستمر اسعاف سبل السلام في مدينة المنية وشمال لبنان بجهوده في اطار الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية، في تلبية المهمات حيث تم تنفيذ خلال الأسبوع الفائت ثمانية وستون مهمة تنوعت بين اسعاف ونقل المرضى والجرحى من والى المستشفيات ومعالجة الحروق.
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