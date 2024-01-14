المسيرة اليمنية: قصف أميركي بريطاني استهدف جبل جدع بمديرية اللحية في الحديدة

افادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "انصارالله" بقصف أميركي بريطاني استهدف جبل جدع بمديرية اللحية في الحديدة، واشارت الى تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي الأميركي المعادي في سماء محافظة الحديدة.

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