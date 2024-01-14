إسلامي: لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في إيران

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وفي تصريح للتلفزيون الإيراني قال إسلامي ردا على سؤال بشأن مسالة امتلاك الأسلحة النووية، «إن امتلاك أسلحة الدمار الشامل لا مكان لها على الإطلاق في العقيدة الدفاعية الإيرانية، كما أن هناك فتوى لقائد الثورة الإيرانية حول حرمة امتلاك واستخدام هذا السلاح».
وأكد «تشتمل استراتيجية أمننا القومي على عنصر لا يملكه إلا القليل من الدول، فالجمهورية الإيرانية تعتبر الشعب هو الأساس وقد دفعت ثمنا باهظا لهذا الغرض».
وقال إسلامي «إن النظام الدفاعي الإيراني ليس له تبعية للخارج وقد قام العلماء بإنجاز أعمال إبداعية ومبتكرة، وقد خلق هذان العاملان اللذان يتمتعان مع قدرة القيادة ردعا نشطا.
إن سياسة إيران الخارجية تقوم على التفاعل النشط، وقد تم خلق الردع النشط من خلال هذه الرؤية».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي امتلاك أسلحة نووية لموازنة القوى، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية «هذه ليست مسألة عدم القدرة، بل عدم الرغبة في ذلك.
هذه ليست إرادة نظامنا.
وينبغي لاستراتيجية الأمن القومي أن تتحرك في هذا الاتجاه، لقد وصلنا إلى نقطة يوجد فيها ردع دون خرق القواعد».
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