شكرا لقرائتكم خبر تونس تكشف عن قائمة جديدة تضم 148 إرهابيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس ظافر بن حميدة، عن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بجرائم الإرهاب.

وقال «إن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضم حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويا»، وأشار في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، «إن اللجنة حريصة على أن تكون قراراتها سليمة واقعا وقانونا، بما يؤكد الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله».

وتضمنت القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ»الخطيرين جدا»، وهما عامر البلعزي وعلاء الدين غزواني.

كما أفاد بن حميدة بأن قيمة الأرصدة المالية التي تم تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفا أن اللجنة تنظر في كل مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.

وأوضح مدير الوحدة أن اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ مايو 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تم نشرها يوم الجمعة 12 يناير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأكد أن قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية وأن المشرع منح هذا الضمان لكل شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي للتجميد لمجابهة مصاريف أساسية.

وذكر بن حميدة أن اللجنة استجابت لمطلبين اثنين لفائدة شخصين طبيعيين من جملة خمسة مطالب وردت عليها في الغرض، وذلك بالإذن للبنك بتحويل مبلغ لفائدة القباضة المالية بعنوان الأداء على القيمة العقارية الزائدة المتخلدة بذمة أحدهم وتمكين الآخر من استعمال جرايته المجمدة بإحدى المؤسسات المالية من أجل تغطية مصاريف أساسية.