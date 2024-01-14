شكرا لقرائتكم خبر أونروا تكذب إسرائيل: مصر لم تغلق معبر رفح أبدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كذب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني ادعاءات إسرائيل في محكمة العدل الدولة، وقال إن الجانب المصري لم يغلق معبر رفح أبدا.

ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية أمس عن لازاريني قوله، لدى مغادرته مطار العريش الدولي متوجها إلى مدينة رفح، حيث يعبر منها إلى مدينة غزة لرؤية الأوضاع على الأرض، إن آلة القتل الإسرائيلية لم تميز ولم تستثن البشر أو الحجر أو حتى الحيوان، مؤكدا أن الجميع عرضة لهذه المجازر، وأنه ذاهب إلى غزة لرؤية الأوضاع على الأرض.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي.

وأشار خلال استقباله «وانج يي»، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين، التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، أن وزير الخارجية الصيني سلم الرئيس المصري رسالة من الرئيس الصيني «شي جين بينج»، تؤكد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

واتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري، مثمنا دور مصر المشهود له عالميا على المسارين السياسي والإنساني، وتم في هذا الإطار استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية، في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية.