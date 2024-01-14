مصرع 4 مهاجرين خلال عبورهم القنال الإنجليزي

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

أعلن متحدث باسم منطقة فرنسية أن 4 مهاجرين كانوا يحاولون عبور القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا لقوا حتفهم في المياه الفرنسية في الساعات الأولى من صباح أمس. وذكر المتحدث أن الزورق الصغير انقلب أثناء محاولته الإبحار من الشاطئ مضيفاً أن شخصاً واحداً في حالة حرجة تم نقله إلى مستشفى في مدينة بولوني في شمال فرنسا، في أول مأساة من نوعها قبالة الساحل الفرنسي عام 2024. وقالت صحيفة لا فوا دي نور المحلية، إن نحو 70 شخصاً كانوا يحاولون ركوب زورق صغير، وجرى انتشال العشرات من المياه الباردة خلال جهود الإنقاذ الليلة الماضية في بلدة ويميرو الواقعة إلى الجنوب من كاليه.

في الأثناء، قال وزير الخارجية البريطاني، لورد كاميرون، إن الحادث «المفجع»، يظهر أنه يجب على بريطانيا «إيقاف تلك القوارب».