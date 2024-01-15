القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مدمّرة أميركية

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنّها أسقطت صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.
واكدت سنتكوم في بيان إنّ "صاروخ كروز مضادّاً للسفن أُطلِق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر".
وأضافت "أُسقِط الصاروخ قرب ساحل الحُديدة من جانب مقاتلة أميركية، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار".
وهذا أول هجوم يستهدف مدمّرة أميركية منذ أن شنّت الولايات المتّحدة وبريطانيا ضربات ضدّ مواقع للحوثيين.
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