مقتل 11 شخصا على الأقل جراء الامطار الغزيرة في ريو دي جانيرو

قُتل 11 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة هطلت في ريو دي جانيرو ومحيطه.
واشارت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن فرق الاطفاء، أن "سجلت الوفيات في المناطق الشمالية للمدينة الكبيرة، وقد حصلت نتيجة الغرق والصعق بالكهرباء وانزلاقات للتربة".
ولفتت الى ان "في أجزاء من المدينة حيث تم إعلان حال الطوارئ، سقط ما مجموعه 200 ملم من الأمطار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي أكثر مما كان متوقعا لشهر كانون الثاني/يناير بكامله".
وأغلِق نحو 10 من خطوط الحافلات إضافة إلى عدد من محطات المترو بسبب انتشار المياه.
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