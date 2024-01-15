الملك تشارلز الثالث يؤكد مواصلة دعم انتصار المبادئ الديمقراطية في جواتيمالا

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، أن حكومته ستواصل دعم انتصار المبادئ الديمقراطية في جواتيمالا.

جاء ذلك في برقية تهنئة إلى برناردو أريفالو، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية جواتيمالا، وفقا لبيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين.

وقال الملك تشارلز الثالث:"آمل أن تتمكن بلداننا من مواصلة العمل معا على الساحة الدولية وعلى الأولويات المشتركة، بما في ذلك حماية البيئة وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأضاف "أقدم دعمي الصادق للتحديات التي لا تزالون تواجهونها، وأرسل أطيب تمنياتي لشعب جواتيمالا وأتطلع إلى أن تصبح الصداقة بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى".