اشار وزير الدفاع البريطاني غرانت شابز الى إن المملكة المتحدة "ستنتظر وترى" إمكانية شن المزيد من الضربات ضد الحوثيين في اليمن من أجل حماية الشحن الدولي.
ولفت شابز الى "اننا لا نعتزم الذهاب إلى اليمن أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن ببساطة نود إرسال رسالة واضحة جداً لا لبس فيها إلى الحوثيين المدعومين من إيران، بعدم تهديد سلامة الملاحة وبأن سلوكهم في البحر الأحمر غير مقبول تماماً"، معتبرا انه "سنشاهد ونراقب الوضع الآن بحذر شديد".
وأضاف: "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، لأننا لا نريد أن نتورط في عمل في البحر الأحمر. لكن في النهاية حرية الملاحة هي حق دولي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع البريطاني: وجهنا إلى الحوثيين رسالة لا لبس فيها بعدم تهديد سلامة الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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