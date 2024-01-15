انت الان تتابع خبر تأخر عليه الطلب فشهر سلاحه على مطعم ببغداد وقتل عاملا لبنانيا وأصاب آخر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القصة بدأت، بحسب شهود عيان تحدثوا لـ"السومرية"، عندما دخل أحد المواطنين الى المطعم وطلب شطيرة وبقي واقفا في الطابور لعدة دقائق، ثم جاء شخص آخر بعده واستلم طلبه مباشرة، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين (الكاشير) عن أحقيته في الطابور.وبعد المشادة الكلامية، قام المواطن بتهديد من في المطعم بأنه سوف "يثأر" لنفسه بعدما وقف في الطابور لعدة دقائق، ثم خرج الى سيارته وعاد حاملا مسدسه وبدأ بأطلاق العيارات النارية فوق المطعم ومن ثم بدأ بإطلاق الرصاص باتجاه نوافذ المطعم.

وبحسب العاملين في المطعم، فإن إحدى الرصاصات قتلت عاملا يحمل الجنسية اللبنانية، كما استقرت رصاصة ثانية في ظهر عامل آخر ومازالت حالته حرجة في المستشفى.

أما الجاني، فقد ولى هاربا بعد ان ارتكب فعلته الى جهة مجهولة، في وقت أكدت فيه القوات الأمنية أنها شنت حملة بحث دقيقة عنه بعد ان عممت اوصافه ورصدته عن طريق الكاميرات في المطعم والشارع العام.