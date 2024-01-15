السيادة السوداني: نتوقع من الدول الأفريقية التي استقبلت حميدتي احترام سيادة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن منظمة الإيغاد قامت بخطأ إجرائي في ترتيب لقاء البرهاني وحميدتي.

وأضاف مالك عقار، أننا نتوقع من الدول الأفريقية التي استقبلت حميدتي أن تحترم سيادة السودان، موضحا بأن الدلائل على الأرض تشير على أن هناك مرتزقة وعمليات اغتصاب وسلب ونهب في السودان.

وتابع مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: أن الانتهاكات التي ارتكبها الدعم السريع في السودان تستوجب المحاسبة، مشيرا إلى أن عمليات الاستنفار من قبل المواطنين سلاح ذو حدين ونحن نسعى إلى إدارة هذا الغضب، قائل بأن الجيش السوداني ارتكب انتهاكات خلال الحرب القائمة.

وأكمل، بأن التواصل مع حميدتي هو مسؤولية الحكومة السودانية وهناك وفد مكلف للتفاوض، موضحا أن القائد العام للجيش السوداني ملتزم بلقاء حميدتي في جيبوتي وأعتقد أن هذا الالتزام لا يزال ساريا.

وأضاف، أننا نتعاطى بإيجابية مع كافة المبادرات التي تهدف للتفاوض من أجل وقف الحرب، مشيرا إلى أن رئيس مجلس السيادة وافق على مقابلة وفد من تنسيقية "تقدم" دون تحديد موعد اللقاء، موضحا أن الرئيس البرهان سيلتقي حمدوك وسوف نفتح على كل المبادرات.