الاونروا: ما حدث في غزة خلال المائة يوم الماضية هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948

اعتبرت وكالة "الأونروا" في منشور لها على موقع "أكس"، أنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو "أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، ولفتت الى ان جيلا كاملا من الأطفال يعاني من الصدمة في غزة وقد تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليُتم.

وكان المفوّض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قد قال في بيان أمس، "إنّ جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطّخ إنسانيتنا المشتركة".